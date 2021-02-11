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В Красноярске мужчина натравил собаку на приехавшего к ребенку фельдшера

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Красноярске на фельдшера скорой помощи, приехавшей по вызову к ребенку, натравили бойцовскую собаку. Женщине удалось покинуть квартиру, физически она не пострадала, сообщили РБК в пресс-службе красноярской станции скорой помощи.

«Это было 10 февраля, в районе пяти часов вечера. Был вызов к ребенку, фельдшер приехала. В квартире оказался мужчина, сразу стал агрессивно разговаривать с медиком, потребовал надеть бахилы. Медик сказала, что они экстренная служба. Мама провела ее к ребенку. В комнате, где находился ребенок, была клетка с собакой. Фельдшер осмотрела ребенка, заполнила документы. Потом забежал мужчина, продолжил ее оскорблять, нецензурно выражаться. Потом он открыл клетку с собакой и начал собаке говорить: «Кусай ее». Мама схватила собаку, начала ее запихивать обратно в клетку», — сообщил собеседник РБК.

Он добавил, что фельдшер уже написала заявление в полицию.

«Такое заявление поступало в полицию. Проводится проверка», — сообщили РБК в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Почти 90% врачей выступили за реальные сроки за нападение на них
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Уголовное наказание за нападение на медицинских работников во время исполнения ими своих обязанностей необходимо ужесточить, а в случае причинения вреда здоровью медработника — давать реальные сроки. Такое мнение высказали 88% участников опроса, результаты которого обнародовал в январе этого года «Справочник врача». В опросе участвовали 3098 медиков из всех регионов России.

«Действующее законодательство уже содержит исчерпывающие положения, позволяющие квалифицировать то или иное деяние и предусматривающие меры как административной, так и уголовной ответственности в зависимости от степени его общественной опасности», — прокомментировал результаты опроса помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов. Он отметил, что в 2019 году в КоАП ввели статью, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи.

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