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На Ямале полицейский застрелил покусавшую семерых детей собаку

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участковый полиции застрелил собаку породы хаски, которая покусала семерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД, передает «РИА Новости».

Накануне в прокуратуре ЯНАО сообщили, что по факту нападения собаки на семерых детей в селе Сеяха начата проверка. По данным прокуратуры, у пятерых детей диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного ребенка — раны кистей рук. Ведомство планирует направить в суд исковые заявления в интересах детей о взыскании морального вреда.

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В середине февраля стало известно о первом в истории России суде из-за смерти после нападения бродячих собак. В Красноярске перед судом предстал экс-руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, из-за халатной работы которого, по версии следствия, бродячие собаки загрызли четырех человек: он плохо выполнял свою работу с октября 2019 года по февраль 2020 года. В результате численность бездомных собак на территории города выросла, и животные стали чаще атаковать прохожих.

Ямало-ненецкий автономный округ собака МВД полицейский
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