В Германии не исключили упрощения визового режима с Россией

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Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) допустила упрощение визового режима с Россией в своей предвыборной программе, представленной на сайте партии (.pdf).

В ней говорится, что Берлин, несмотря на разногласия, готов работать с Россией над достижением общего прогресса в ряде вопросов «в интересах Германии и Европы», в том числе в вопросах общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также борьбы с изменением климата и пандемиями. Кроме того, в партии стремятся расширять контакты по линии гражданского общества, в том числе путем упрощения визового режима для молодежи.

В то же время в СДПГ заявили, что Россия «регулярно нарушает нормы международного права и тем самым обостряет отношения с соседями».

2 марта ЕС и США ввели новые санкции против России из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. МИД назвал санкции враждебным выпадом против России и призвал не играть с огнем.