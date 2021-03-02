МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и похолодании

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Москвичей в ночь на 3 марта и утром среды ожидают сильный ветер, похолодание и гололедица, сообщается на сайте Главного управления МЧС по столице.

По данным Росгидромета, на которые ссылается МЧС, непогода продлится с 21:00 2 марта до 09:00 3 марта. По прогнозу, ветер усилится до 15 м/с. Кроме того, ожидаются «переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица».

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первые пять дней марта прогнозируется теплая погода, однако уже в пятницу начнется похолодание. К четвергу, 4 марта, воздух прогреется до плюс 1–6 градусов. Однако уже в пятницу начнется похолодание. В ночь на субботу температура воздуха в столичном регионе может понизиться до 11 градусов мороза, а днем она не превысит минус 5 градусов.