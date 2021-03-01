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Вильфанд предупредил о возвращении холодов в европейскую Россию

Первые пять дней марта в европейской части России будет тепло, однако уже в субботу ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень высокая температура в первые дни будет в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде — температура будет выше нормы на 6-8 градусов», — уточнил он.

Синоптик сообщил о погоде в европейской части России в начале марта
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В Москве погода обещает быть менее благоприятной, в начале недели воздух прогреется днем от 1 до 3 градусов тепла, что, по словам синоптика, лишь на 2-3 градуса выше нормы. К четвергу температура днем вырастет до 1-6 градусов выше нуля. Однако затем столичный регион ждет похолодание.

«В пятницу начнется похолодание, а в субботу оно станет заметным», — отметил Вильфанд.

Синоптик спрогнозировал срок таяния снега в Москве
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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на субботу температура в Московском регионе может упасть до 11 градусов мороза, а днем — до 5 градусов ниже нуля.

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Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля. Для того среднесуточная температура должна подняться выше плюс 5 градусов, что будет означать начало «фенологической весны».

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