Вильфанд предупредил о возвращении холодов в европейскую Россию

Первые пять дней марта в европейской части России будет тепло, однако уже в субботу ожидается похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Очень высокая температура в первые дни будет в Санкт-Петербурге, Пскове, Калининграде — температура будет выше нормы на 6-8 градусов», — уточнил он.

В Москве погода обещает быть менее благоприятной, в начале недели воздух прогреется днем от 1 до 3 градусов тепла, что, по словам синоптика, лишь на 2-3 градуса выше нормы. К четвергу температура днем вырастет до 1-6 градусов выше нуля. Однако затем столичный регион ждет похолодание.

«В пятницу начнется похолодание, а в субботу оно станет заметным», — отметил Вильфанд.