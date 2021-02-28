Рогозин сообщил о запуске «Союза-2» «на пределе допуска» по метеоусловиям

Видео: Rogozin / Twitter

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» был волнительным, так как проходил в обстановке предельного допуска по погодным условиям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Пришлось поволноваться за этот пуск больше обычного. Ветер до 2 км был такой силы, что даже для нашего выносливого и некапризного «Союза-2» это было на самом пределе допуска по метеоусловиям», — написал он.

Он также сообщил, что космический аппарат «Арктика-М», который выводила ракета-носитель, уже находится на расчетной орбите. Все солнечные антенны и другие элементы раскрылись. Кроме того, связь с аппаратом установлена и он взят на управление.