«Роснефть» и «Яндекс» запустят бесконтактную оплату бензина на АЗС

«Роснефть» запускает проект по дистанционной оплате топлива через мобильный сервис «Яндекс.Заправки». «Яндекс» сможет почти удвоить число подключенных заправок, а «Роснефть» — ускорить обслуживание и увеличить трафик на АЗС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» и «Яндекс» запускают совместный проект по дистанционной бесконтактной оплате топлива через мобильный сервис «Яндекс.Заправки». Об этом РБК сообщили представители обеих компаний.

Сервис «Яндекс.Заправки» позволяет выбрать ближайшую заправку, вид топлива и оплатить бензин, не выходя из автомобиля. Сервис доступен в «Яндекс.Навигатор», по которому ездит 21 млн российских водителей, в «Яндекс.Карты» и собственном приложении.

С «Яндекс.Заправки» сейчас работает 4150 АЗС, в том числе таких сетей, как «Татнефть», Shell, «Нефтьмагистраль» и ЕКА, а с подключением «Роснефти», под управлением которой находится около 3 тыс. АЗС (под пятью брендами — «Роснефть», «Башнефть», ТНК, BP и Петербургская топливная компания (ПТК), количество таких АЗС увеличится почти вдвое, передал РБК через представителя руководитель «Яндекс.Заправки» Роман Прудников. В итоге приложение покроет более трети из 20 тыс. заправок в России.

Но подключение будет происходить поэтапно, уточняет представитель «Роснефти»: первыми до конца мая к проекту присоединятся 327 АЗС под брендами «Роснефть» и BP в Москве и Московской области, 126 АЗС ПТК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 66 АЗС «Башнефть» в Уфе. К осени к мобильному приложению подключатся более 1100 АЗС из других крупных городов России, постепенно сервис сможет работать со всей сетью заправок компании, уточнил собеседник РБК.

Подключение к «Яндекс.Заправки» положительно повлияет на бизнес партнеров, потому что процесс заправки ускоряется — среднее время у колонки составляет одна-две минуты, что существенно увеличивает пропускную способность АЗС, отмечает представитель «Яндекса». Кроме того, подключенные АЗС получат дополнительный трафик, например за счет таксистов или пользователей «Яндекс.Навигатор».