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«Роснефть» и «Яндекс» запустят бесконтактную оплату бензина на АЗС

«Роснефть» запускает проект по дистанционной оплате топлива через мобильный сервис «Яндекс.Заправки». «Яндекс» сможет почти удвоить число подключенных заправок, а «Роснефть» — ускорить обслуживание и увеличить трафик на АЗС
Роснефть ROSN ₽348 -0,88% Купить
Яндекс YNDX ₽2 893,4 -2,81% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» и «Яндекс» запускают совместный проект по дистанционной бесконтактной оплате топлива через мобильный сервис «Яндекс.Заправки». Об этом РБК сообщили представители обеих компаний.

Сервис «Яндекс.Заправки» позволяет выбрать ближайшую заправку, вид топлива и оплатить бензин, не выходя из автомобиля. Сервис доступен в «Яндекс.Навигатор», по которому ездит 21 млн российских водителей, в «Яндекс.Карты» и собственном приложении.

С «Яндекс.Заправки» сейчас работает 4150 АЗС, в том числе таких сетей, как «Татнефть», Shell, «Нефтьмагистраль» и ЕКА, а с подключением «Роснефти», под управлением которой находится около 3 тыс. АЗС (под пятью брендами — «Роснефть», «Башнефть», ТНК, BP и Петербургская топливная компания (ПТК), количество таких АЗС увеличится почти вдвое, передал РБК через представителя руководитель «Яндекс.Заправки» Роман Прудников. В итоге приложение покроет более трети из 20 тыс. заправок в России.

Но подключение будет происходить поэтапно, уточняет представитель «Роснефти»: первыми до конца мая к проекту присоединятся 327 АЗС под брендами «Роснефть» и BP в Москве и Московской области, 126 АЗС ПТК в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 66 АЗС «Башнефть» в Уфе. К осени к мобильному приложению подключатся более 1100 АЗС из других крупных городов России, постепенно сервис сможет работать со всей сетью заправок компании, уточнил собеседник РБК.

Подключение к «Яндекс.Заправки» положительно повлияет на бизнес партнеров, потому что процесс заправки ускоряется — среднее время у колонки составляет одна-две минуты, что существенно увеличивает пропускную способность АЗС, отмечает представитель «Яндекса». Кроме того, подключенные АЗС получат дополнительный трафик, например за счет таксистов или пользователей «Яндекс.Навигатор».

«Яндекс», в свою очередь, получает комиссию от партнеров, но ее размер официально не раскрывается. Источник, знакомый с условиями подключения «Яндекс.Заправки» с другими нефтяными компаниями, в марте 2020 года рассказывал «Ведомостям», что размер комиссии может колебаться, в среднем она составляет около 2% от стоимости продаж топлива.

По данным ИТ-компании, ее сервисом постоянно пользуются уже более 900 тыс. автомобилистов, а за первый квартал 2020 года через него заправились на сумму около 3 млрд руб. «Доля водителей, которые заправляются с помощью приложений «Яндекса», за последний месяц выросла в два раза. Это значит, что автомобилисты все чаще выбирают станции с быстрой и безопасной оплатой топлива», — отметил Прудников.

«Реалии современного розничного рынка требуют от АЗС не только наличия качественного моторного топлива, но и высокого уровня сервиса. Именно по этому параметру компании сегодня конкурируют между собой. Для повышения качества и скорости обслуживания клиентов «Роснефть» следует актуальным тенденциями развития рынка, активно внедряя цифровые решения. Например, такие, как бесконтактная оплата топлива», — добавила вице-президент по розничному бизнесу «Роснефти» Аврил Конрой. Она уверена, что сотрудничество с «Яндексом» позволит достичь «значительной синергии», но конкретных цифр не называет.

Ранее «Роснефть» совместно с Тинькофф Банком и МКБ запустила сервис оплаты топлива через мобильное приложение на розничной сети ВР в России.

А на АЗС «Газпром нефти», которая является третьей по размеру нефтяной компанией в России после «Роснефти» и ЛУКОЙЛа (управляет сетью из около 1200 АЗС), уже работает бесконтактная оплата через два мобильных приложения — «АЗС.GO» и «Сеть АЗС «Газпромнефть». Оба приложения — собственная разработка компании. Ежемесячная аудитория приложения «Сеть АЗС «Газпромнефть» — около 1,6 млн пользователей. Прирост продаж через оба приложения — около 20% в месяц. Приложения «Газпром нефти» — первые сервисы в России по бесконтактной заправке, сказал РБК представитель компании. Он подчеркнул, что «Газпром нефть» не ведет переговоров о работе через «Яндекс.Заправки», так как ей важно самостоятельно управлять ожиданиями клиентов, предоставляя им скидки и спецпредложения, что невозможно сделать через сторонние сервисы.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: бензин, АЗС, «Роснефть», «Яндекс»
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