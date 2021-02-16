СК завел дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске

Фото: СК РФ

Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело после того, как на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске обнаружили тело младенца. Информация об этом опубликована на сайте регионального управления СК.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка). Как показала экспертиза, ребенок умер не при рождении, он родился живым и доношенным.

Совместно с полицией следователи устанавливают личность матери ребенка и устанавливают все обстоятельства случившегося. Очевидцев преступления просят сообщить известную информацию в органы внутренних дел по телефону.

Тело ребенка обнаружили 14 февраля сотрудники завода.



Мусороперерабатывающий завод в Тобольске начал работу в октябре прошлого года. Целью проекта власти называли снижение количества захоронений твердых отходов на свалках и полигонах.