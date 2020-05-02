СК начал проверку после обнаружения тела младенца в ведре в Подольске

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Следователи начали проверку из-за обнаружения в ведре за одним из гаражей в Подольске тела новорожденного младенца. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Московской области.

Ведро с телом ребенка нашли 1 мая, оно было накрыто покрывалом, говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и личность матери ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, 30 апреля, тело младенца нашли возле кладбища в Химках. Следователи установили, что мальчик умер около месяца назад, поскольку на его теле были сильные гнилостные изменения. По факту произошедшего также начали проверку.