Boeing и ВВС Австралии впервые испытали боевой беспилотник
Компания Boeing и военные Австралии впервые запустили в воздух боевой беспилотник Loyal Wingman, испытания прошли успешно. Об этом говорится на сайте Boeing.
«Летательный аппарат завершил успешный взлет за счет собственной тяги перед полетом по заранее определенному маршруту на разных скоростях и высотах, чтобы проверить функциональность полета», — отмечается в сообщении.
Испытания проходили под наблюдением летчика-испытателя Boeing, который следил за полетом с полигона Woomera Range на юге Австралии.
Как указала компания, разрабатываются дополнительные самолеты этой модели, новые полеты запланированы на конец этого года.