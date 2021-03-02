Boeing и ВВС Австралии впервые испытали боевой беспилотник

«Boeing и Австралия первыми внедряют полностью интегрированные боевые операции с использованием самолетов с экипажем и без экипажа», — заявила президент и главный исполнительный директор Boeing Defense, Space & Security Линн Карет.

Как уточняется в сообщении, от разработки Loyal Wingman до первого полета беспилотника прошло три года. Это первый военный самолет, спроектированный и изготовленный в Австралии более чем за 50 лет.

Ранее стало известно, что Минобороны Австралии вложит в него около $40 млн. Австралийское подразделение Boeing представило военным Австралии прототип первого самолета серии Loyal Wingman в мае 2020-го.

Экс-министр обороны Кристофер Пайн сообщал, что беспилотник сможет работать вместе с боевыми самолетами ВВС Австралии пятого поколения. Дрон имеет длину 11,7 м и размах крыла 7,3 м. Он сможет преодолевать более 2 тыс. морских миль (более 3,7 тыс. км).