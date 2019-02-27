Австралия потратит $40 млн на разработку беспилотного истребителя

Минобороны Австралии вложит около $40 млн в совместную с компанией Boeing разработку военного беспилотника, который благодаря технологиям искусственного интеллекта сможет координироваться с военными самолетами и выполнять функции истребителя. Об этом сообщается на сайте министра обороны Кристофера Пайна.

«Минобороны инвестирует примерно $10 млн в год, до $40 млн для развития этого проекта», — говорится в сообщении. Отмечается, что это будет первый беспилотник Boeing, разработанный и созданный в Австралии.

Как подчеркнул Пайн, беспилотник сможет работать вместе с боевыми самолетами ВВС Австралии пятого поколения.

Накануне австралийское подразделение Boeing представило концепцию беспилотника Airpower Teaming System (ATS), которая позволит координировать беспилотник и военные самолеты. Как отметили в компании, беспилотник сможет «выполнять различные виды миссий в тандеме с другими воздушными судами». Благодаря искусственному интеллекту аппарат способен выполнять полеты самостоятельно или вместе с пилотируемым самолетом, сохраняя безопасное расстояние, а также действовать как истребитель. Кроме того, датчики беспилотника позволят применять его в ходе разведывательных и наблюдательных миссий.