Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость России от доллара

Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Необходимо снижать зависимость российской экономики от американского доллара, хотя эта валюта по-прежнему останется в обращении в стране. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — сказала Матвиенко.

По ее словам, в последние годы Центробанк и правительство по поручению президента России проводят политику дедолларизации. В результате российские золотовалютные резервы стали намного меньше зависеть от доллара, и за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства США сократились в 30 раз, сказала Матвиенко.

«То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно», — добавила она. Председатель Совфеда назвала это правильной политикой и вопросом суверенитета страны.