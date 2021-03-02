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Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость России от доллара

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Global Look Press)

Необходимо снижать зависимость российской экономики от американского доллара, хотя эта валюта по-прежнему останется в обращении в стране. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «РИА Новости».

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — сказала Матвиенко.

По ее словам, в последние годы Центробанк и правительство по поручению президента России проводят политику дедолларизации. В результате российские золотовалютные резервы стали намного меньше зависеть от доллара, и за последние десять лет вложения Москвы в государственные обязательства США сократились в 30 раз, сказала Матвиенко.

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Фото:Павел Головкин / AP

«То есть процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно», — добавила она. Председатель Совфеда назвала это правильной политикой и вопросом суверенитета страны.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью Bloomberg, что Москва должна принять срочные меры, чтобы сократить использование доллара до минимума. Он объяснил это тем, что новая администрация Соединенных Штатов во главе с Джо Байденом готовится ужесточить санкции в отношении России, поэтому стране нужно «отгородить себя от финансовой и экономической системы США».

В январе Центробанк сообщил, что золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США. По состоянию на конец июня 2020 года 22,9% активов ЦБ ($128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд) было размещено в золоте. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).

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