Четыре человека пострадали при пожаре в Тверской области

Четыре человека пострадали во время пожара в психоневрологическом интернате в деревне Дергино в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, в 23:48 мск в двухэтажном здании психоневрологического интерната сработала противопожарная сигнализация. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в комнате на первом этаже на площади 15 кв. м. В 00:35 пожар удалось потушить Причина возгорания устанавливается.

«Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено. К сожалению, четыре человека пострадали», — сказали в МЧС.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу, сообщили в ведомстве.