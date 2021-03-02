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Четыре человека пострадали при пожаре в Тверской области

Четыре человека пострадали во время пожара в психоневрологическом интернате в деревне Дергино в Тверской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, в 23:48 мск в двухэтажном здании психоневрологического интерната сработала противопожарная сигнализация. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в комнате на первом этаже на площади 15 кв. м. В 00:35 пожар удалось потушить Причина возгорания устанавливается.

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Фото:ГУ МЧС по Приморскому краю

«Слаженными действиями администрации объекта и пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 54 человека, пять человек спасено. К сожалению, четыре человека пострадали», — сказали в МЧС.

Пострадавших госпитализировали в районную больницу, сообщили в ведомстве.

Ранее в подмосковном Одинцово произошел пожар на территории Внуковского завода огнеупорных изделий. По данным МЧС, загорелась одна из секций склада готовой продукции, огонь успел распространиться на площади 2,4 тыс. кв. м. О пострадавших ведомство не сообщало.

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