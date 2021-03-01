В Приморье из-за пожара в здании эвакуировали 20 человек

В Приморском крае загорелось трехэтажное здание в городе Артем. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

«Пострадавших в результате пожара нет. В качестве превентивных мер из здания эвакуированы 20 человек», — отмечается в сообщении.

Огонь вспыхнул в здании на улице Кирова и распространился на площади 1,2 тыс. кв м. МЧС уточняет, что загорелась неэксплуатируемая мансарда.

«Комсомольская правда» пишет, что в доме расположены автомагазин, частный детский сад, магазин инструментов.