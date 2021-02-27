Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Против вышедшей из Nord Stream 2 компании из США начали расследование Бизнес, 14:04 Главный тренер «Химок» пропустит матч с «Уфой» из-за болезни Спорт, 13:29 Как у шеф-повара: еда с нетривиальным подходом к сочетаниям РБК и Miele, 13:27 Ученые назвали сроки «размораживания» Северного Ледовитого океана Общество, 13:17 В Петербурге пассажирка автобуса устроила стрельбу Общество, 13:11 Умер чемпион СССР в составе хоккейного «Спартака» Баринев Спорт, 12:59 Превентивная медицина: как часто обследоваться и как сохранять здоровье Партнерский материал, 12:38 Полицейские нашли пропавших на Таймыре девочек Общество, 12:29 Россия решила подать заявку на проведение ЧЕ по санному спорту Спорт, 12:23 В Нигерии террористы похитили более 300 учениц из школы-интерната Общество, 12:17 Каким будет 2021 год: четыре предсказания Билла Гейтса Футурология, 12:00  Определились сроки проведения чемпионата Европы по волейболу Спорт, 11:50 С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году РБК и Открытие Инвестиции, 11:49 Чем заняться дома: смотрим фильм о Билли Айлиш, читаем Вуди Аллена Стиль, 11:45
Общество ,  
0 

В Петербурге пассажирка автобуса устроила стрельбу

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В Санкт-Петербурге около станции метро «Дыбенко» 26 февраля между двумя пассажирками автобуса произошел конфликт, в результате которого одна из женщин выстрелила в другую из пневматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что конфликт произошел между двумя пассажирками. Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку», — говорится в сообщении.

В Челябинске пьяный мужчина открыл стрельбу из окна дома
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В пресс-службе уточнили, что после происшествия пострадавшая была госпитализирована с ранением щеки. Медики оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Выстрелившую девушку задержали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все обстоятельства конфликта, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области 36-летний хозяин магазина выстрелил в ногу 50-летнему мужчине, который занимался уборкой снега рядом со зданием. По данным МВД, владелец магазина был недоволен тем, что работы по уборке закрывали незаконно установленную рекламную вывеску.

Санкт-Петербург автобус Невский район стрельба новости
Материалы по теме
В Ленинградской области во время перестрелки в кафе убили мужчину
Общество
В Ленобласти мужчина открыл стрельбу из-за уборки снега
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter