В Петербурге пассажирка автобуса устроила стрельбу

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В Санкт-Петербурге около станции метро «Дыбенко» 26 февраля между двумя пассажирками автобуса произошел конфликт, в результате которого одна из женщин выстрелила в другую из пневматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлено, что конфликт произошел между двумя пассажирками. Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после происшествия пострадавшая была госпитализирована с ранением щеки. Медики оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Выстрелившую девушку задержали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все обстоятельства конфликта, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области 36-летний хозяин магазина выстрелил в ногу 50-летнему мужчине, который занимался уборкой снега рядом со зданием. По данным МВД, владелец магазина был недоволен тем, что работы по уборке закрывали незаконно установленную рекламную вывеску.