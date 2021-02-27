В Петербурге пассажирка автобуса устроила стрельбу
«Установлено, что конфликт произошел между двумя пассажирками. Выйдя из автобуса, 30-летняя гражданка из пневматического пистолета выстрелила в 65-летнюю оппонентку», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что после происшествия пострадавшая была госпитализирована с ранением щеки. Медики оценивают ее состояние как среднетяжелое.
Выстрелившую девушку задержали сотрудники полиции. Сейчас они выясняют все обстоятельства конфликта, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ленинградской области 36-летний хозяин магазина выстрелил в ногу 50-летнему мужчине, который занимался уборкой снега рядом со зданием. По данным МВД, владелец магазина был недоволен тем, что работы по уборке закрывали незаконно установленную рекламную вывеску.