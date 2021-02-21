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При стрельбе в оружейном магазине в Луизиане погибли три человека

Неизвестный открыл стрельбу в  оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление офиса шерифа. В результате погибли три человека, еще двое пострадали.

Инцидент произошел в магазине Jefferson Gun Outlet. По данным канала Fox News, между его посетителями произошла ссора, один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек. После этого завязалась перестрелка, предполагаемый зачинщик умер на месте от полученных ранений.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Восемь человек пострадали при стрельбе у автобусной станции в США
Общество
Фото:William Thomas Cain / Getty Images

18 февраля в результате стрельбы в Филадельфии рядом с автобусной станцией и медицинским центром восемь человек получили ранения. Один человек был задержан.

В конце января жертвами стрельбы в Индианаполисе (штат Индиана) стали пять человек. Огонь был открыт в жилом доме. В полиции предположили, что это было предумышленное убийство.

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