При стрельбе в оружейном магазине в Луизиане погибли три человека

Неизвестный открыл стрельбу в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление офиса шерифа. В результате погибли три человека, еще двое пострадали.

Инцидент произошел в магазине Jefferson Gun Outlet. По данным канала Fox News, между его посетителями произошла ссора, один из участников конфликта устроил стрельбу и убил двух человек. После этого завязалась перестрелка, предполагаемый зачинщик умер на месте от полученных ранений.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

18 февраля в результате стрельбы в Филадельфии рядом с автобусной станцией и медицинским центром восемь человек получили ранения. Один человек был задержан.