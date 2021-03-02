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СМИ сообщили о нападении боевиков на базу ООН в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в силовых и гуманитарных структурах.

По словам источников, боевики сожгли гуманитарный центр, однако его сотрудники не пострадали

«25 сотрудников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков», — рассказала собеседница агентства (цитата по Le Figaro).

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Фото:Emma Houston / XinHua / Global Look Press

Предположительно, нападение совершили члены террористической группировки «Западноафриканская провинция исламского государства» (бывшая «Боко Харам», запрещена в России).

В ночь на 17 февраля вооруженные люди в военной форме напали на колледж в нигерийском городе Кагара и увели оттуда студентов и учителей. Наутро выяснилось, что исчезли 280 студентов, три преподавателя, один секретарь, а также жена и шестеро детей сотрудника колледжа. Сенатор Шеху Сани сообщил, что один учащийся был убит.

В конце февраля вооруженные люди похитили 317 девочек из государственной средней школы города Джангебе в штате Замфара.

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