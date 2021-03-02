СМИ сообщили о нападении боевиков на базу ООН в Нигерии

Боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) атаковали базу и центр гуманитарной помощи ООН на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в силовых и гуманитарных структурах.

По словам источников, боевики сожгли гуманитарный центр, однако его сотрудники не пострадали

«25 сотрудников укрываются в убежище, которое находится под осадой боевиков», — рассказала собеседница агентства (цитата по Le Figaro).

Предположительно, нападение совершили члены террористической группировки «Западноафриканская провинция исламского государства» (бывшая «Боко Харам», запрещена в России).