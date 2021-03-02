В Крыму отвергли условия главы МВД Украины по возобновлению подачи воды

Крым никогда не вернется в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи российских властей. Об этом заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк, передает «РИА Новости».

«Крым никогда не вернется в состав Украины. <...> С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», — сказал Черняк.

По его словам, в Крыму «никто даже не думает» о возвращении полуострова Украине.

Ранее глава МВД Украины Аресен Аваков заявил в эфире канала «1+1», что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.