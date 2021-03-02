Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 01 мар, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 01 мар, 13:39
Когда малый бизнес получает рейтинг ААА РБК и Альфа-Банк, 02:50 СМИ сообщили о нападении боевиков на базу ООН в Нигерии Общество, 02:40 Инвесторы TON потребовали от Дурова возместить десятки миллионов долларов Технологии и медиа, 02:36 В Крыму отвергли условия главы МВД Украины по возобновлению подачи воды Политика, 02:00 Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2» Политика, 01:54 В Белоруссии заявили о планах наказывать получателей зарплат «в конверте» Бизнес, 01:23 Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 01:06 «Реал» прервал четырехматчевую серию побед в чемпионате Испании Спорт, 00:53 Минпросвещения в два раза сократит количество специальностей в колледжах Общество, 00:52 Объявлен состав сборной России на индивидуальную гонку на лыжном ЧМ Спорт, 00:22 Правила пересматриваются. Как спонсоры отреагировали на пандемию в спорте Pro, 00:11 Премьер Армении снова предложил оппозиции реформу и перевыборы Политика, 00:06 Семь феноменов черного цвета, определивших эпоху РБК и ASUS, 00:06 10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков Общество, 00:00
Политика ,  
0 

В Крыму отвергли условия главы МВД Украины по возобновлению подачи воды

Крым никогда не вернется в состав Украины, регион будет обеспечен устойчивым водоснабжением при помощи российских властей. Об этом заявил депутат крымского парламента Алексей Черняк, передает «РИА Новости».

«Крым никогда не вернется в состав Украины. <...> С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением», — сказал Черняк.

По его словам, в Крыму «никто даже не думает» о возвращении полуострова Украине.

В Крыму увидели «крокодильи слезы» в словах Порошенко о жизни в регионе
Политика
Юрий Гемпель

Ранее глава МВД Украины Аресен Аваков заявил в эфире канала «1+1», что украинские власти не должны снабжать Крым водой до тех пор, пока полуостров не вернется в состав страны.

До 2014 года в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, она обеспечивала 85% потребностей жителей в пресной воде. После вхождения полуострова в состав России власти Херсонской области Украины в 2017 году построили в русле канала дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение острова по каналу.

Вопрос водоснабжения решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. В прошлом году из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ власти ограничивали подачу воды ряде городов региона.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

В октябре 2020 года на обеспечение водой Крыма и Севастополя правительство выделило из федерального бюджета 50 млрд руб.

Украина Крым водоснабжение
Материалы по теме
Кремль заявил, что Путин и Байден не обсуждали статус Крыма
Политика
В Крыму увидели «крокодильи слезы» в словах Порошенко о жизни в регионе
Политика
Правительство выделило Крыму еще 113 млрд руб.
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter