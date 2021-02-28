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В Крыму увидели «крокодильи слезы» в словах Порошенко о жизни в регионе

Юрий Гемпель
Юрий Гемпель (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «наглой ложью» слова бывшего президента Украины Петра Порошенко о жизни жителей Крыма и посоветовал ему не лить «крокодильи слезы». Слова Гемпеля передает «РИА Новости».

Ранее Порошенко написал в Twitter, что российские власти обманули крымчан и не обеспечили «никакого поднятия уровня жизни, наплыва туристов и «манны небесной». Он также отметил, что в Крыму наблюдаются «проблемы с водой, с электроэнергией», и выразил жителям полуострова сочувствие в связи с этим.

Правительство выделило Крыму еще 113 млрд руб.
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

«Все это наглая ложь. Пусть Порошенко не льет крокодильи слезы и оставит свои сочувствия при себе. <...> Проблемы с водой и электроэнергией в нарушение международных прав создали именно киевские власти, а Россия их успешно решила», — сказал Гемпель.

По его словам, жители Крыма «возвращались на свою историческую родину не за манной небесной», а потому что давно хотели «быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов».

После 2014 года, когда Украина прекратила подачу воды в Крым из Днепра, на полуострове возник дефицит пресной воды. Проблема усугубилась к 2020 году из-за маловодья в Крыму в последние пару лет. В городах полуострова воду в дома начали подавать по графику. К началу февраля 2021 года запасы воды в водохранилищах Крыма были в 2,4 раза ниже, чем год назад (36,05 млн куб. м по сравнению с 84,9 млн куб. м). В октябре прошлого года правительство России приняло комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма.

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