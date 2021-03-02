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В Белоруссии заявили о планах наказывать получателей зарплат «в конверте»

С такой идеей выступил президент страны Александр Лукашенко. Позже глава Комитета госконтроля Василий Герасимов уточнил, что речь идет об административной ответственности для работников
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сотрудникам, соглашающимся получать зарплату в конвертах, в будущем может грозить административная ответственность. Об этом рассказал глава Комитета госконтроля республики Василий Герасимов в эфире телеканала «Беларусь 1».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Герасимовым предложил рассмотреть вопрос о введении в стране ответственности для получателей серых зарплат, чтобы пресечь такие выплаты. При этом глава государства не уточнил, каким будет наказание за подобное правонарушение.

«Здесь, конечно, должна быть ответственность как нанимателя (в случае невыплаты налогов и других обязательных платежей), так и, может быть, что было обсуждено, ответственность сотрудников, которые получают такого рода зарплату, заранее зная, что это незаконно», — сказал Герасимов (цитата по «БелаПАН».

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

При этом он допустил, что человек, сообщивший о подобных фактах самостоятельно, может быть освобожден от ответственности. По словам Герасимова, пока это просто идея, которую в Комитете госконтроля еще не прорабатывали.

Ранее рекрутинговый сервис SuperJob провел опрос, по результатам которого выяснилось, что 44% россиян готовы получать серую зарплату. Самая высокая доля готовых получать зарплату «в конверте» наблюдалась среди респондентов с самым низким вознаграждением (до 30 тыс. руб.), в этой группе таких было 45%. Меньше всего тех, кто допускает получение серых зарплат оказалось в высокооплачиваемой группе с зарплатами от 80 тыс. руб. (36%). Авторы исследования указали, что число соискателей, готовых на зарплату «в конвертах», растет в периоды экономической нестабильности.

Автор
Анастасия Курносова
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