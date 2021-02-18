Росстат оценил рост реальных зарплат в России в 2,5%

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Реальные заработные платы россиян, скорректированные на инфляцию, в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении. Это следует из данных Росстата (есть у РБК).

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 руб. и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 278 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%», — говорится в отчете ведомства.

За декабрь рост составил 4,6%. А по сравнению с ноябрем реальная зарплата россиян в декабре выросла на 39,5%, следует из данных Росстата. Статистическое ведомство считает зарплаты на средних и крупных предприятиях, в основном бюджетных.

Ранее Росстат сообщил , что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5%. Теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года.

Численность граждан России, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, по итогам января—сентября 2020 года достигла 19,6 млн человек, то есть 13,3% всего населения страны. Этот показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19,2 млн человек, или 13,1% населения).