В Петербурге начали проверку после смерти задержанного в отделении

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В Санкт-Петербурге в отделении полиции обнаружили тело мужчины, который ранее был задержан за управление автомобилем без прав. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 23 февраля мужчину поместили в спецпомещение до заседания суда по привлечению его к административной ответственности. По версии правоохранительных органов, ночью задержанному стало плохо, в результате чего он упал и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали его смерть, утверждают в МВД,

«Установленной причиной смерти согласно результатам судебно-медицинской экспертизы стал сердечный приступ. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в полиции.

Ранее о том, что в отделении полиции скончался петербуржец Алексей Кустов, сообщила «Фонтанка». Сестра погибшего Галина Кустова РБК рассказала, что административное правонарушение ее брат совершил 10 января. 23 февраля он с адвокатом поехал в отдел ГИБДД для составления протокола по ст. 12.7 КоАП «Управление транспортным средством водителем, лишенным прав».

«Брат написал своей девушке, что на него «начали распускать руки». Он не объяснил, из-за чего, телефон у него потом забрали. Его увезли в 75-й отдел полиции, адвокат была с ним. По словам адвоката, она поехала на машине, а Алексей — с сотрудниками. Драка была в машине», — рассказала Кустова. По ее словам, позднее родственникам позвонил мужчина, представившийся следователем, и сообщил о смерти Алексея.

«Нам не сообщали, в каком он морге, не было ни опознания, ничего. Поехали с мамой в Следственный комитет, следователь сказал, что на нем нет никаких повреждений. Когда приехали в морг, увидели на шее крупные синяки — видно, что не трупные пятна; я думаю, удушение; подбородок разбит, губа разбита, огромная гематома в области виска», — утверждает сестра погибшего. Она также отметила, что видео инцидента из отдела полиции им до сих пор не предоставили.

Девушка погибшего рассказала РБК, что первый конфликт Кустова с сотрудниками ГАИ произошел 10 января. Тогда, по ее словам, его избили. Однако результаты медицинского обследования ей неизвестны.

В декабре в Москве при задержании на станции «Щукинская» Московского метрополитена умер мужчина. В ГУ МВД сообщали, что мужчина начал неадекватно себя вести и пытался повредить банкомат. На замечания полицейских он не реагировал. Сотрудники полиции решили доставить его в отдел, однако мужчина стал сопротивляться. В ходе задержания он «потерял сознание».