Мужчина умер во время задержания на станции метро в Москве

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Мужчина умер во время задержания на станции «Щукинская» Московского метрополитена. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

По информации ГУ МВД, 26 декабря около 18:00 мск в вестибюле станции «Щукинская» мужчина начал неадекватно себя вести и пытался повредить банкомат. На замечания полицейских он не реагировал.

Сотрудники полиции решили доставить его в отдел, однако мужчина стал сопротивляться. В ходе задержания он «потерял сознание», сообщили в ГУ МВД.

Мужчине оказали доврачебную помощь и сразу вызвали наряд скорой помощи, однако прибывшие медики констатировали его смерть.