Волонтер рассказала о болезни экс-участницы Little Big

Анна Кастельянос (Фото: annakast / Instagram)

Незадолго до смерти бывшей солистке группы Little Big Анне Кастельянос диагностировали радикулит. Об этом РБК рассказала волонтер Галина Мамедова, обнаружившая ее мертвой в квартире в Санкт-Петербурге.

«У нее последнее время очень сильные боли были в спине. С кровати она вставала еле-еле, чтобы мне дверь открыть. Я растирала ей спину — она говорила, что ей легче. Практически ничего не ела, фрукты, которые я ей приносила, так и остались лежать», — сказала Мамедова.

По ее словам, она навещала Кастельянос несколько раз, помогала вызвать скорую помощь и врачей, привозила лекарства, помогала по дому. Врачи говорили, что у нее все пройдет, однако ей становилось только хуже, добавила волонтер. Так, 25 февраля у нее началось сильное расстройство желудка, а 26 февраля она уже с трудом передвигалась.

В ходе их последней встречи 26 февраля Кастельянос с трудом дошла до двери, отметила волонтер. Через час она еще отвечала по телефону о своем состоянии, а потом перестала выходить на связь.