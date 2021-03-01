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Волонтер рассказала о болезни экс-участницы Little Big

Анна Кастельянос
Анна Кастельянос (Фото: annakast / Instagram)

Незадолго до смерти бывшей солистке группы Little Big Анне Кастельянос диагностировали радикулит. Об этом РБК рассказала волонтер Галина Мамедова, обнаружившая ее мертвой в квартире в Санкт-Петербурге.

«У нее последнее время очень сильные боли были в спине. С кровати она вставала еле-еле, чтобы мне дверь открыть. Я растирала ей спину — она говорила, что ей легче. Практически ничего не ела, фрукты, которые я ей приносила, так и остались лежать», — сказала Мамедова.

По ее словам, она навещала Кастельянос несколько раз, помогала вызвать скорую помощь и врачей, привозила лекарства, помогала по дому. Врачи говорили, что у нее все пройдет, однако ей становилось только хуже, добавила волонтер. Так, 25 февраля у нее началось сильное расстройство желудка, а 26 февраля она уже с трудом передвигалась.

СК начал проверку после смерти экс-участницы Little Big в Петербурге
Общество
Анна Кастельянос

В ходе их последней встречи 26 февраля Кастельянос с трудом дошла до двери, отметила волонтер. Через час она еще отвечала по телефону о своем состоянии, а потом перестала выходить на связь.

«Я начала волноваться и после работы приехала к ней. Двери у нее были открыты: она, видимо, тогда так и не закрыла за мной, не дошла до дверей», — заключила волонтер.

О смерти Анны Кастельянос стало известно ранее 1 марта. Mash сообщал, что в последнее время певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала. По данным «112», следов насильственных действий на теле выявлено не было.

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Следователи начали проверку по данному факту. Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти.

Кастельянос была в группе Little Big c момента ее основания в 2013 году. В 2016-м она покинула музыкальный коллектив. «Ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах», — говорится в сообщении в Instagram группы.

болезнь новости музыкант Санкт-Петербург
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СК начал проверку после смерти экс-участницы Little Big в Петербурге
Общество
Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире в Петербурге
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