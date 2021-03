Волонтер рассказала о болезни экс-участницы Little Big

«Я начала волноваться и после работы приехала к ней. Двери у нее были открыты: она, видимо, тогда так и не закрыла за мной, не дошла до дверей», — заключила волонтер.

О смерти Анны Кастельянос стало известно ранее 1 марта. Mash сообщал, что в последнее время певица жаловалась на боли в спине и почти не вставала. По данным «112», следов насильственных действий на теле выявлено не было.

Следователи начали проверку по данному факту. Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти.

Кастельянос была в группе Little Big c момента ее основания в 2013 году. В 2016-м она покинула музыкальный коллектив. «Ты была и остаешься важной частью Little Big Family. Ты навсегда в нашей памяти и будешь вечна в наших клипах», — говорится в сообщении в Instagram группы.