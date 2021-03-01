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СК начал проверку после смерти экс-участницы Little Big в Петербурге

Анна Кастельянос
Анна Кастельянос (Фото: annakast / Instagram)

Следователи организовали проверку после того, как экс-участница Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по связям со СМИ Сергей Капитонов.

«Проводим проверку по данному факту. Назначена экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти», — отметил он.

О смерти бывшей солистки группы Little Big Анны Кастельянос стало известно ранее 1 марта. Телеканал 78.ru передавал, что причина смерти не носит криминального характера. По данным Telegram-канала Mash, в последнее время она жаловалась на боли в спине и почти не вставала.

Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире в Петербурге
Общество
Анна Кастельянос

«В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива!» — написал фронтмен Little Big Илья Прусикин в Instagram.

Анне Кастельянос было 39 лет. Ей поставили диагноз ахондроплазия, у нее была третья группа инвалидности. Кастельянос входила в первый состав Little Big и принимала участие в создании первого клипа группы — Everyday I'm drinking. Девушка покинула группу в 2016 году. Она говорила, что ушла из группы, поскольку параллельно работала воспитательницей, и некоторые родители «не очень хорошо» относились к ее творчеству.

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Экс-участницу Little Big обнаружили мертвой в квартире в Петербурге
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