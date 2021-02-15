Ветеринары сообщили результаты осмотра голубых собак в Дзержинске

Специалисты госпиталя «Зоозащиты-НН» отловили и осмотрели семь собак в Дзержинске, шерсть которых приобрела голубой оттенок, сообщили РБК в пресс-службе организации.

«Мы уже провели животным первичные анализы. Общий анализ крови и кала у всех нормальный, в том числе и биохимия», — сообщил директор «Зоозащита-НН» Владимир Гройсман. По его словам, собаки будут находиться под наблюдением еще по меньшей мере неделю.

После осмотра одна собака останется проживать в приюте компании, а еще две поселятся на территории одного из муниципальных учреждений Дзержинска.