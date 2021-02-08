В Красноярске возбудили дело после отравления жителей водой из-под крана

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после проверки по факту отравления жителей Красноярска водопроводной водой, сообщается на сайте следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «По результатам исследования проб биологического материала, полученного у заболевших, установлено, что наиболее вероятным фактором вспышки острой кишечной инфекции является вода», — говорится в сообщении.

По версии следствия, лицо, оказывающее услуги жителям Октябрьского района города, не приняло достаточные меры для предоставления услуг, отвечающих требованиям безопасности. В результате произошло массовое отравление.

Всего пострадали 92 человека: 89 лечатся дома, еще три — в больнице, уточняют в СК.