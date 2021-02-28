В Ташкенте пять студентов умерли после отравления
«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также уточнили, что молодые люди проживали в частном доме в Юнусабадском районе города. Именно там и были обнаружены их тела.
По факту происшествия районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть нескольких человек. В пресс-службе подчеркнули, что следствие было взято под контроль Генпрокуратуры.