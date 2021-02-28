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В Ташкенте пять студентов умерли после отравления

Фото: uzbprokuratura / Telegram
Фото: uzbprokuratura / Telegram
Пять студентов из трех ташкентских вузов умерли в результате отравления неизвестным веществом. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что молодые люди проживали в частном доме в Юнусабадском районе города. Именно там и были обнаружены их тела.

В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом
Общество
Фото:Андрей Махонин / Ведомости / ТАСС

По факту происшествия районная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть нескольких человек. В пресс-службе подчеркнули, что следствие было взято под контроль Генпрокуратуры.

Зимой 2020 года в Ставропольском крае пятеро подростков в поселке Домино отравились неизвестным веществом, в результате чего двое из них были госпитализированы. Медики зафиксировали у детей повышенное давление, а также жалобы на головокружение и головную боль. Тогда в администрации населенного пункта предположили, что дети могли пострадать в результате утечки породного газа.

Ташкент отравление Узбекистан
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В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом
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Пятеро подростков в Ставропольском крае отравились неизвестным веществом
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