Горбачев предложил отказаться от политических игр для победы над COVID-19

Михаил Горбачев (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев призвал страны объединиться и бороться с пандемией коронавируса «без политических игр и интриг».

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», — заявил он в интервью «РИА Новости».

В апреле прошлого года Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом прекратить «гонку вооружений» и сократить военные расходы стран на 10–15% на фоне пандемии коронавируса.

По его мнению, эти суммы следовало бы направить на здоровье людей, обеспечение их продовольствием и водой, заботу об окружающей среде.



Тогда Горбачев подчеркнул, что пандемия стала общей угрозой, с которой ни одна из стран не сможет справиться самостоятельно, и решения по борьбе с заболеванием должно принимать все мировое сообщество.