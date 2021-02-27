В центре Москвы из-за пожара перекрыли улицу

Фото: МЧС России

В столице загорелась квартира дома на Пятницкой улице, в связи с инцидентом улицу перекрыли. Об этом говорится в Telegram московского департамента транспорта.

«В связи с возгоранием квартиры по адресу Пятницкая улица, 6/1, сотрудниками ГИБДД перекрыто движение в районе происшествия. Движение перенаправлено на Большой Овчинниковский переулок», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба ГУ МЧС по Москве сообщила РБК, что загорелись перекрытия между первым и вторым этажами. До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули восемь человек, еще 40 эвакуировали спасатели. Никто не пострадал.

По данным МЧС, пожар ликвидирован, огонь успел распространиться на площади 12 кв. м. «РИА Новости» со ссылкой на городское МЧС пишет, что пожар происходил в двухэтажном здании старой постройки.