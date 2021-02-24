СК возбудил дело из-за гибели трех человек в пожаре в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В подмосковной деревне Лугино в пожаре погибли три человека — 43-летний мужчина и двое его несовершеннолетних детей. Об этом сообщили РБК в управлении Следственного комитета по Московской области. Возгорание произошло в частном доме около четырех часов утра.

По данным СК, причиной пожара мог стать неисправный удлинитель, который был подключен к обогревателю. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Свою проверку начала и подмосковная прокуратура, говорится на сайте ведомства. По поручению прокурора Московской области на место происшествия выехал прокурор Солнечногорска Артем Шишов.

21 февраля прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частном доме в СНТ Простоквашино. В сгоревшем доме нашли тело пятилетнего ребенка, по предварительным данным, он был дома один. Прокуратура даст правовую оценку действиям родителей.