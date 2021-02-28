В Москве возбудили дело после убийства мужчины

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, поссорившись с оппонентом, он нанес ему колото-резаные раны, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

По данным СК, вечером 27 февраля рядом с одним из домов на Утренней улице между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников конфликта 1973 года рождения получил смертельные ранения груди. Подозреваемый 1981 года рождения скрылся, однако через некоторое время его задержали.

Поводом для ссоры, по предварительным данным, стала ревность, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.