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В Москве возбудили дело после убийства мужчины

В Москве задержали подозреваемого в убийстве мужчины, поссорившись с оппонентом, он нанес ему колото-резаные раны, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.

По данным СК, вечером 27 февраля рядом с одним из домов на Утренней улице между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из участников конфликта 1973 года рождения получил смертельные ранения груди. Подозреваемый 1981 года рождения скрылся, однако через некоторое время его задержали.

СК завел дела против причастных к избиению волгоградца из-за ссоры в чате
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Поводом для ссоры, по предварительным данным, стала ревность, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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