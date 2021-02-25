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Эксперты оценили удовлетворенность жителей городов России уборкой снега

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В России с уборкой снега лучше всего справляются сотрудники коммунальных служб Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей городов, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Так, в Тюмени каждый пятый житель города (19%) абсолютно доволен работой коммунальщиков по уборке снега, еще 45% — скорее довольны. Второе место рейтинга заняли Набережные Челны — 18% жителей города абсолютно довольны и 34% — скорее довольны уборкой снега.

Опрос проводился с 12 по 24 февраля в 32 городах России с численностью населения от 500 тыс. человек, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре. Всего в опросе приняли участие 19 тыс. человек — экономически активное население старше 18 лет.

Каждый десятый петербуржец полностью доволен результатами работы коммунальщиков, 38% — скорее довольны, показал опрос. Сервис уточнил, что некоторые жители города все же пожаловались на большое количество песка или соли на улицах. В Москве полностью довольны работой коммунальщиков 12% населения, и каждый четвертый (25%) скорее доволен.

Последствия снегопада в Москве. Фоторепортаж
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Хуже всего оценили работу коммунальных служб Рязани — там уборкой снега оказались довольны лишь 13% опрошенных (4% — полностью довольны, 9% — скорее довольны). В Ярославле положительные оценки работы служб ЖКХ зимой оставили лишь 14% жителей, в Пензе — 16%.

В Москве 12–13 февраля выпало рекордное почти за 50 лет количество осадков — 61% месячной нормы. Высота сугробов составила полметра. В результате пробки на дорогах достигли десяти баллов, в аэропортах были задержаны рейсы. Неделю спустя, 19 февраля, сильнейший снегопад прошел в Крыму, он привел к приостановке движения автомобилей по Крымскому мосту.

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