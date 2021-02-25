Эксперты оценили удовлетворенность жителей городов России уборкой снега

Санкт-Петербург (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В России с уборкой снега лучше всего справляются сотрудники коммунальных служб Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей городов, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть у РБК).

Так, в Тюмени каждый пятый житель города (19%) абсолютно доволен работой коммунальщиков по уборке снега, еще 45% — скорее довольны. Второе место рейтинга заняли Набережные Челны — 18% жителей города абсолютно довольны и 34% — скорее довольны уборкой снега.

Опрос проводился с 12 по 24 февраля в 32 городах России с численностью населения от 500 тыс. человек, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре. Всего в опросе приняли участие 19 тыс. человек — экономически активное население старше 18 лет.

Каждый десятый петербуржец полностью доволен результатами работы коммунальщиков, 38% — скорее довольны, показал опрос. Сервис уточнил, что некоторые жители города все же пожаловались на большое количество песка или соли на улицах. В Москве полностью довольны работой коммунальщиков 12% населения, и каждый четвертый (25%) скорее доволен.