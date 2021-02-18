В московском метро на салатовой ветке произошел сбой в движении поездов

Фото: mobrep.ru

В Московском метрополитене произошел сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровской линии из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщил в Telegram столичный дептранс.

«Нет движения поездов от станции «Чкаловская» до станции «Печатники» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — уточняется в сообщении.

Ранее дептранс сообщал, что на центральном участке линии были увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Накануне сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии. Источник «Интерфакса» сообщал, что движение было прервано на 10 минут из-за тления шпалы контактного рельса на станции «Дмитровская».