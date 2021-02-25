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В метро Москвы объяснили закупку экранов для фиксации «праздношатания»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дисплеи, которые планируется установить на станциях метро Москвы, будут информировать пассажиров о работе транспорта, видеокамеры в них не предназначены для распознавания лиц, сообщили РБК в пресс-службе столичного метрополитена.

«Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации. Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», — сказали в пресс-службе.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Ранее СМИ сообщили о том, что власти Москвы планируют установить на станциях метро цифровые дисплеи с камерами видеонаблюдения. «Коммерсантъ» обнаружил соответствующий тендер на портале госзакупок.

В техническом задании прописано, что каждая из видеокамер должна иметь автоматический фокус, удаленную регулировку фокусного расстояния, модули «детектирования лиц», подсчета людей и распознавания их скопления. В устройствах будет модуль «определения поведения объектов (пересечение линии, контроль области, детекция праздношатания, скопления людей, детекция быстрого движения)».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Газета написала, что камеры должны быть способны передавать «метаданные о распознанном объекте и его типе». Вычисления будут происходить непосредственно в камерах, доступ к которым получат сотрудники метрополитена, Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) и Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

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В техническом задании говорится, что на дисплеях будут транслировать информационные сообщения от метрополитена и департамента транспорта Москвы, а также рекламный контент. Согласно документу, всего власти планируют закупить 316 таких экранов, они будут установлены на станциях, в вестибюлях и зонах попутного обслуживания метрополитена. Начальная цена закупки — более 932 млн руб.

метро Москва камеры видеонаблюдения распознавание лиц дисплеи
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В метро закупят экраны для фиксации «праздношатаний» почти на ₽1 млрд
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