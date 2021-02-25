В метро Москвы объяснили закупку экранов для фиксации «праздношатания»

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Дисплеи, которые планируется установить на станциях метро Москвы, будут информировать пассажиров о работе транспорта, видеокамеры в них не предназначены для распознавания лиц, сообщили РБК в пресс-службе столичного метрополитена.

«Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации. Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», — сказали в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили о том, что власти Москвы планируют установить на станциях метро цифровые дисплеи с камерами видеонаблюдения. «Коммерсантъ» обнаружил соответствующий тендер на портале госзакупок.

В техническом задании прописано, что каждая из видеокамер должна иметь автоматический фокус, удаленную регулировку фокусного расстояния, модули «детектирования лиц», подсчета людей и распознавания их скопления. В устройствах будет модуль «определения поведения объектов (пересечение линии, контроль области, детекция праздношатания, скопления людей, детекция быстрого движения)».