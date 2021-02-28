В Астрахани сын бывшего депутата сбил двух пешеходов

Сын бывшего депутата Думы Астраханской области Артем Леванов находился за рулем автомобиля, сбившего пешеходов в Астрахани. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

«Участника сегодняшнего ДТП зовут Артем Васильевич, он сын Василия Леванова. Я бы хотела отметить, что Василий Леванов уже не является депутатом от «Единой России», он заседал в 5-м созыве, сейчас действует 6-й», — отметили в пресс-службе губернатора.

Астраханский новостной портал «КаспийИнфо» сообщил, что 28 февраля в центре Астрахани молодой человек 1994 года рождения на Toyota Camry сбил двух пешеходов и врезался в Hyundai Solaris. По информации издания, на момент прибытия полиции виновник аварии вел себя неадекватно и оказывал сопротивление. Очевидцы рассказывали, что на нем не было никакой одежды, кроме куртки.

Как сообщал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, в результате ДТП женщина 1983 года рождения получила черепно-мозговую травму и перелом голени, ее супруг 1977 года рождения — травму головы и перелом костей таза. У водителя Hyundai Solaris обнаружили ушибы и ссадины.