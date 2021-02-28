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В Астрахани сын бывшего депутата сбил двух пешеходов

Сын бывшего депутата Думы Астраханской области Артем Леванов находился за рулем автомобиля, сбившего пешеходов в Астрахани. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

«Участника сегодняшнего ДТП зовут Артем Васильевич, он сын Василия Леванова. Я бы хотела отметить, что Василий Леванов уже не является депутатом от «Единой России», он заседал в 5-м созыве, сейчас действует 6-й», — отметили в пресс-службе губернатора.

Астраханский новостной портал «КаспийИнфо» сообщил, что 28 февраля в центре Астрахани молодой человек 1994 года рождения на Toyota Camry сбил двух пешеходов и врезался в Hyundai Solaris. По информации издания, на момент прибытия полиции виновник аварии вел себя неадекватно и оказывал сопротивление. Очевидцы рассказывали, что на нем не было никакой одежды, кроме куртки.

Сына вице-губернатора Брянской области осудили на срок более 6 лет за ДТП
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Максим Резунов (справа)

Как сообщал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, в результате ДТП женщина 1983 года рождения получила черепно-мозговую травму и перелом голени, ее супруг 1977 года рождения — травму головы и перелом костей таза. У водителя Hyundai Solaris обнаружили ушибы и ссадины.

По информации источника агентства, виновник аварии имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В январе суд приговорил сына вице-губернатора Брянской области Максима Резунова к шести годам и шести месяцам колонии общего режима за ДТП с его участием. В сентябре Максим Резунов, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, наехал на впереди стоящую машину, ее водитель получил травмы и скончался в больнице. Спустя несколько дней после этого вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку.

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