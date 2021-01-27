Сына вице-губернатора Брянской области осудили на срок более 6 лет за ДТП

Максим Резунов (справа) (Фото: СК РФ)

Советский районный суд Брянска 27 января приговорил сына вице-губернатора Брянской области Максима Резунова к шести годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщили РБК в пресс-службе Брянского областного суда.

«Суд приговорил виновного к шести годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев», — указано в заявлении суда.

18 сентября 2020 года Максим Резунов, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, совершил наезд на впереди стоящую машину, ее водитель получил травмы и скончался в больнице. Виновник аварии скрылся с места происшествия. 22 сентября 2020 года вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку.