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Брянский вице-губернатор подал в отставку после аварии с участием сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов решил уйти в отставку после смертельного ДТП с участим своего сына. Об этом сообщила представитель пресс-службы правительства региона, передает ТАСС.

«Вице-губернатор Александр Резунов ушел в отставку после ДТП с участием его сына. <...> Он сам принял решение о том, чтобы уйти в отставку. Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие», — отметила собеседница агентства.

Как сообщает издание «Брянская улица», ранее Александр Резунов выступил с речью по поводу ДТП с участием своего сына. Он выразил соболезнования семье погибшего, а также призвал определить степень вины своего сына в соответствии с законом.

В Ленобласти пять человек пострадали в результате ДТП
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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Как ранее сообщил ТАСС, в ночь на 18 сентября в Брянске произошла авария участием трех машин. Автомобиль Volkswagen наехал на стоящую впереди Toyota Will, от удара его отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer. В результате водитель Toyota умер в больнице от полученных травм. Пассажирка Mitsubishi с переломом носа отпущена на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Volkswagen находился 33-летний сын вице-губернатора Брянской области Максим Резунов.

В понедельник, 21 сентября, в Москве произошло ДТП с участием рэпера Эльмина Гулиева, более известного как Эллей. Автомобиль Infiniti, за рулем которого он находился, столкнулся с Mercedes на пересечении Остоженки и улицы Померанцева, затем выехал на тротуар, сбил пешеходов и врезался в здание. В столичном департаменте транспорта сообщали, что госпитализированы три человека — двое пешеходов, а также пассажир Infiniti.

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