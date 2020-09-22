Брянский вице-губернатор подал в отставку после аварии с участием сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов решил уйти в отставку после смертельного ДТП с участим своего сына. Об этом сообщила представитель пресс-службы правительства региона, передает ТАСС.

«Вице-губернатор Александр Резунов ушел в отставку после ДТП с участием его сына. <...> Он сам принял решение о том, чтобы уйти в отставку. Чтобы никто не говорил, что как-то оказывается давление на следствие», — отметила собеседница агентства.

Как сообщает издание «Брянская улица», ранее Александр Резунов выступил с речью по поводу ДТП с участием своего сына. Он выразил соболезнования семье погибшего, а также призвал определить степень вины своего сына в соответствии с законом.

Как ранее сообщил ТАСС, в ночь на 18 сентября в Брянске произошла авария участием трех машин. Автомобиль Volkswagen наехал на стоящую впереди Toyota Will, от удара его отбросило на двигавшийся во встречном направлении Mitsubishi Lancer. В результате водитель Toyota умер в больнице от полученных травм. Пассажирка Mitsubishi с переломом носа отпущена на амбулаторное лечение.