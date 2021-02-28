Трое детей пострадали после обрыва аттракциона в ТЦ в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы

В торговом центре на востоке Москвы в детской игровой зоне оборвался аттракцион, в результате чего пострадал ребенок. Столичная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. Так же поступило Главное следственное управление СК по Москве.

По информации прокуратуры, инцидент произошел днем 28 февраля в районе Перово. Ведомство установит причины произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о безопасности оказываемых услуг.

Фото: Прокуратура города Москвы

«РИА Новости» со ссылкой на сотрудника развлекательного центра сообщает, что при аварии на аттракционе пострадали три ребенка: один мальчик слегка ушиб голову, а еще двое детей получили небольшие царапины на ушах.