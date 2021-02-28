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Трое детей пострадали после обрыва аттракциона в ТЦ в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

В торговом центре на востоке Москвы в детской игровой зоне оборвался аттракцион, в результате чего пострадал ребенок. Столичная прокуратура начала проверку, сообщается на сайте ведомства. Так же поступило Главное следственное управление СК по Москве.

По информации прокуратуры, инцидент произошел днем 28 февраля в районе Перово. Ведомство установит причины произошедшего и даст оценку исполнению законодательства о безопасности оказываемых услуг.

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

«РИА Новости» со ссылкой на сотрудника развлекательного центра сообщает, что при аварии на аттракционе пострадали три ребенка: один мальчик слегка ушиб голову, а еще двое детей получили небольшие царапины на ушах.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах также передает, что в результате обрыва аттракциона пострадали трое детей, им оказали помощь на месте. По информации агентства, инцидент произошел в игровом центре «Парквик» в ТРЦ «Перово Молл». В этом ТЦ не ответили на звонки РБК.

В октябре прошлого года прокуратура проводила проверку после падения семилетнего мальчика с аттракциона в одном из торговых центров Москвы. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщал, что ребенок упал с тарзанки. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом седьмого грудного позвонка.

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