В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов

В провинции Хунань на юго-востоке Китая в результате сбоя в работе аттракциона цепочная карусель пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство «Синьхуа».

В результате сбоя некоторые посетители выпали из качелей. Пострадавших доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

После случившегося аттракцион закрыли.

В индийском городе Ахмедабад в июле 2019 года обрушился аттракцион в виде маятника. В результате случившегося погибли два человека, еще 27 получили различные травмы.