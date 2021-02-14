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В Китае 16 человек пострадали в аварии в парке аттракционов

В провинции Хунань на юго-востоке Китая в результате сбоя в работе аттракциона цепочная карусель пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство «Синьхуа».

В результате сбоя некоторые посетители выпали из качелей. Пострадавших доставили в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

После случившегося аттракцион закрыли.

В индийском городе Ахмедабад в июле 2019 года обрушился аттракцион в виде маятника. В результате случившегося погибли два человека, еще 27 получили различные травмы.

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