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В Петербурге полицейские изъяли 7 тыс. литров алкоголя

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли производство и розлив нелегального алкоголя и изъяли около 7 т напитков. Об этом сообщили РБК в региональном главке МВД.

По данным ведомства, ранее судимый 41-летний иностранный гражданин вместе с соучастниками организовал кустарное производство алкоголя и его незаконную продажу на производстве и складе на улице Межевой города Колпино.

«В результате обыска в указанных помещениях изъято свыше 8,4 тыс. бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 2,5 млн руб. объемом около 7 тыс. литров», — сообщили в ГУ МВД.

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Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В ведомстве уточнили, что на бутылки с контрафактным алкоголем наклеивались этикетки известных брендов. Затем злоумышленники продавали напитки через знакомых перекупщиков в различных магазинах города.

По данным фактам возбудили уголовные дела по ч. 6 ст. 171.1 УК (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и по ч. 2 ст. 171.3 УК (незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

В декабре прошлого года Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила в Ярославской области крупное производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов, а также изъяла напитки и оборудование на сумму более 500 млн руб.: более 500 тыс. бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 куб. м каждая, фурнитуру и поддельные федеральные специальные марки. Ведомство сообщало, что для вывоза изъятого требовалось более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 т.

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