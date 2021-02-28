В Петербурге полицейские изъяли 7 тыс. литров алкоголя

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли производство и розлив нелегального алкоголя и изъяли около 7 т напитков. Об этом сообщили РБК в региональном главке МВД.

По данным ведомства, ранее судимый 41-летний иностранный гражданин вместе с соучастниками организовал кустарное производство алкоголя и его незаконную продажу на производстве и складе на улице Межевой города Колпино.

«В результате обыска в указанных помещениях изъято свыше 8,4 тыс. бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 2,5 млн руб. объемом около 7 тыс. литров», — сообщили в ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что на бутылки с контрафактным алкоголем наклеивались этикетки известных брендов. Затем злоумышленники продавали напитки через знакомых перекупщиков в различных магазинах города.