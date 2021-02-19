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ФСБ в Петербурге изъяла более 60 кг кокаина у трех иностранцев

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех иностранцев и изъяли у них более 60 кг кокаина. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг наркотического средства кокаин», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении и покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков группой лиц в особо крупном размере (ч. 1,3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК).

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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Ранее, 12 февраля, МВД сообщило об обнаружении нарколаборатории в частном доме в Волоколамском районе Московской области. По данным полиции, ее содержала международная группировка, в которой состояли граждане России и ближнего зарубежья.

При обыске правоохранители изъяли примерно 165 кг наркотиков и свыше 2 т прекурсоров, которые используют для изготовления запрещенных веществ. Кроме того, было изъято специальное оборудование, в том числе два химреактора. По версии полиции, лаборатория могла в месяц производить почти полтонны наркотиков.

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