ФСБ изъяла 500 тыс. бутылок поддельного алкоголя в Ярославской области
Федеральная служба безопасности обнаружила в Ярославской области крупное производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов, а также изъяла напитки и оборудование на сумму более 500 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.
По информации ФСБ, в Переславском районе Ярославской области более года работали пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада.
«Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки», — говорится в сообщении службы.
Ведомство со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает, что для вывоза изъятого потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 т.