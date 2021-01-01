ФСБ изъяла 500 тыс. бутылок поддельного алкоголя в Ярославской области

Видео: ФСБ РФ

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Федеральная служба безопасности обнаружила в Ярославской области крупное производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов, а также изъяла напитки и оборудование на сумму более 500 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации ФСБ, в Переславском районе Ярославской области более года работали пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада.

«Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки», — говорится в сообщении службы.

Ведомство со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает, что для вывоза изъятого потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 т.