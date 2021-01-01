ФСБ изъяла 500 тыс. бутылок поддельного алкоголя в Ярославской области

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 75,62 (-0,71) Инвестиции, 12:40
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 91,31 (0) Инвестиции, 12:40
ПСБ запустил вклад «Зимнее чудо» с доходностью до 5,5% годовых Пресс-релиз, 12:56 Как поменялось количество наличных в обращении в России. Инфографика Финансы, 12:52 Как FMCG-компании развивать торговлю онлайн в категории non-food Pro, 12:51 Кремль назвал внутренним делом вопрос о статусе русского языка в Карабахе Политика, 12:50 Бердвотчинг и дикие животные Москвы: где увидеть птиц и зверей РБК и ДПиООС, 12:50 Сыгравший Борменталя в «Собачьем сердце» Борис Плотников умер от COVID-19 Общество, 12:48 Глава Росстандарта подал заявление об отставке Политика, 12:46 Кремль назвал «абсолютный приоритет» при вакцинации от коронавируса Общество, 12:35 Затонувший автовоз распилили гигантской пилой вместе с машинами. Фото Авто, 12:34 Азербайджан учредил праздник в день заключения соглашения по Карабаху Политика, 12:34 Маск предупредил сотрудников Tesla о рисках обвала акций компании Инвестиции, 12:33 В Кремле исключили обязательную вакцинацию чиновников от COVID-19 Общество, 12:32 Верховный суд разрешил продавцам не обслуживать покупателей без масок Общество, 12:30 Volkswagen объявил о полном уходе из автоспорта Авто, 12:30
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,62 -0,31% EUR/RUB ₽91,18 -0,33% EUR/USD $1,21 -0,03%
Общество ,  
0 

ФСБ изъяла 500 тыс. бутылок поддельного алкоголя в Ярославской области

Видео: ФСБ РФ
Видео: ФСБ РФ
Video

Федеральная служба безопасности обнаружила в Ярославской области крупное производство суррогатного алкоголя под видом известных брендов, а также изъяла напитки и оборудование на сумму более 500 млн руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По информации ФСБ, в Переславском районе Ярославской области более года работали пять линий по розливу контрафактного алкоголя и два крупных склада.

«Изъято более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тыс. штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубометров каждая, фурнитура и поддельные федеральные специальные марки», — говорится в сообщении службы.

Ведомство со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает, что для вывоза изъятого потребуется более 30 большегрузных машин грузоподъемностью 20 т.

ФСБ заподозрила жителя Мурома в контрабанде военных запчастей в КНР
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Производство алкоголя организовала группа, состоящая из россиян и граждан «одной из республик Закавказья», отметили в ФСБ. Также к этой деятельности привлекались 22 мигранта из Средней Азии, у которых не было разрешения на работу в России. Пятеро из них находились на территории страны незаконно.

Читайте на РБК Pro
Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов Лекции профессоров MBA (2 декабря): как руководить бизнесом удаленно Шесть главных бизнес-книг 2020 года от McKinsey Плюсы «бедной столицы»: как Берлин стал новой Кремниевой долиной

Руководитель производства, гражданин одной из закавказских республик, находился в федеральном розыске. Его задержали.

Следственное управление СК России по Ярославской области возбудило три уголовных дела: по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные организованной группой), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК (незаконные производство и (или) оборот алкогольной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 6 ст. 327.1 УК (использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

В ноябре сотрудники МВД изъяли более тонны синтетических наркотиков у одного из крупнейших поставщиков в России. Наркотики производили в Москве, Подмосковье и Ивановской области, а затем оптом сбывали в другие российские регионы. Следствие полагает, что этим занималась международная преступная группа.

Ярославская область алкоголь поддельный алкоголь
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽75,62 -0,31% EUR/RUB ₽91,18 -0,33% EUR/USD $1,21 -0,03%
Материалы по теме
ФСБ заподозрила жителя Мурома в контрабанде военных запчастей в КНР
Общество
ФСБ задержала члена готовившей теракты в Московском регионе ячейки. Видео
Общество
ФСБ заявила о наплыве «туристов» из Латинской Америки, которые хотят в ЕС
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter