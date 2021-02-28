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Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Прокуратура в Омске начала проверку по факту драки двух 12-летних детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Проводится проверка по факту размещения в социальных сетях видеозаписи с причинением друг другу телесных повреждений 12-летними несовершеннолетними», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили личности участвовавших в драке подростков. Органы прокуратуры взяли на особый контроль ход проведения проверки.

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Как передает «РИА Новости» со ссылкой на департамент образования Омска, инцидент произошел в школе-интернате основного общего образования № 2. В ведомстве сообщили, что в связи с произошедшим на 1 марта запланированы профилактические мероприятия с учениками шестых классов, в том числе классные часы, а также психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся.

Видеозапись драки ранее появилась в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как две девочки избивают друг друга на улице, а стоящие рядом подростки смеются и призывают продолжать драку.

В декабре прошлого года следователи возбудили уголовное дело после конфликта между техническим работником одной из школ Хабаровска и учеником. Дело открыли по статье «побои» (ст. 116 УК). Портал dvnovosti.ru передавал, что школьник поругался с уборщицей, после чего она ударила его по лицу, а он нанес ответный удар. Затем между ними началась драка, а ученики пытались их растащить.

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