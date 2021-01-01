В Хабаровске СК возбудил дело из-за драки школьной уборщицы и ученика

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи возбудили уголовное дело после конфликта между техническим работником одной из школ Хабаровска и учеником, сообщается на сайте следственного управления СК по краю.

По данным следствия, работник учебного заведения 3 декабря применил физическую силу в отношении учащегося. Дело открыли по статье «побои» (ст. 116 УК).

Портал dvnovosti.ru уточняет, что инцидент произошел в школе №49 в микрорайоне Южный. Школьник поругался с уборщицей. На видео, опубликованном порталом на YouTube, женщина, склонившись над учеником, кричит на него, мальчик ей отвечает. «От вас перегаром за километр несет!» — заявил школьник. Женщина пригрозила «показать ему» после уроков. После пререканий она нанесла удар мальчику по лицу, он ударил в ответ. Между ними началась драка, ученики пытались их растащить. «Не надо, вы его убьете, не трогайте его», — звучит голос за кадром.

После конфликта с учеником уборщица уволилась, сообщил «РИА Новости» начальник отдела управления образования городской администрации Алексей Соболев. Он рассказал, что в тот день некоторые учащиеся пришли на час раньше, один из семиклассников попросил у женщины ключ от кабинета, но она не дала. «Случился конфликт, о котором сотрудница сообщила соцпедагогу, та обещала разобраться», — сказал представитель городской администрации.