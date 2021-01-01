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Самолет из Петербурга в Москву задержали из-за драки двух пассажиров

На борту самолета авиакомпании S7, вылетающим рейсом 1016 из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга в Москву, произошла драка между двумя пассажирами из-за места борту. В связи с этим отправление задержали на один час. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По информации издания, ссора произошла между двумя приятелями. Они не поделили посадочное место. После драки пилот был вынужден развернуть самолет на полосе и вернуться на стоянку в Пулково. Нарушителей порядка сняли с рейса, они задержаны.

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В пресс-службе оператора аэропорта «Воздушные Ворота Северной столицы» пояснили, что по расписанию самолет должен был вылететь в 20:10, однако из-за инцидента вылет состоялся только в 21:05. Всего на борту находились 145 человек.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали пассажира, который угрожал устроить теракт. Самолет должен был вылететь в Петропавловск-Камчатский. Тогда в правоохранительных органах РБК сообщили, что 24-летний молодой человек попытался проникнуть в кабину пилотов и начал угрожать. При этом предметов, представляющих угрозу, у него не было. 

Пулково самолет драка в самолете
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +23226 Случаев 2,1 млн +24326 Умерли 37 тыс. +491
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