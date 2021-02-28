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Сын Лукашенко Николай покатался на лыжах с отцом и Путиным в Сочи

Николай Лукашенко, Владимир Путин и Александр Лукашенко
Николай Лукашенко, Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным после встречи лидеров двух стран в Сочи в минувший понедельник. Соответствующие кадры были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Лукашенко предложил своему сыну поехать первым и проложить дорогу для себя и Путина.

«Коль, ну давай, ты первый, проложи дорогу нам. Или ты за нами?» — сказал Лукашенко. «За вами», — ответил Николай.

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После этого белорусский лидер, обращаясь к российскому коллеге, отметил: «Вы, наверное, не догоните его». «Поехали», — ответил Путин, трогаясь с места.

Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоялась в понедельник, 22 февраля. Главы государства обсудили двусторонние отношения в рамках Союзного государства. Также они затронули сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Путин отметил, что Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от коронавируса.

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После переговоров в Красной Поляне Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах, сообщала пресс-служба Кремля.

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