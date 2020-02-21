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Пятеро подростков в Ставропольском крае отравились неизвестным веществом

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Пятеро подростков в поселке Демино Ставропольского края отравились неизвестным веществом, двое из них госпитализированы. Об этом сообщает минздрав региона.

Утром в единую дежурную диспетчерскою службу по городу Михайловску поступил вызов в школу №18 в Демино. На место выехали бригады скорой медицинской помощи. Медики осмотрели детей и зафиксировали повышенное давление, а также жалобы на головную боль и головокружение. Состояние подростков оценили как средне-тяжелое и удовлетворительное. В реанимации и интенсивной терапии они не нуждались, отметили в ведомстве. Жизни двух госпитализированных подростков также ничего не угрожает.

Как сообщил в Instagram глава края Владимир Владимиров, он взял ситуацию под личный контроль.

ТАСС со ссылкой на администрацию поселка сообщает, что сейчас выясняется причина произошедшего. В администрации предположили, что дети могли отравиться в результате утечки природного газа.

В конце прошлого года в Москве отравились 16 детей, находившихся в отеле Red Brick на улице Рочдельской. У них диагностировали бактериальное пищевое отравление. Специалисты Роспотребнадзора обследовали столовую отеля и выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Теги: подростки, Ставропольский край, отравление
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