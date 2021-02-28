На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

Спорышевское месторождение (Фото: gazprom_neft / VK)

Из-за прорыва трубопровода на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошел разлив нефти на площади 500 кв. м. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. В пресс-службе главного управления МЧС по региону РБК подтвердили разлив, но добавили, что силы МЧС к ликвидации не привлекались.

В компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», владеющей месторождением, РБК сообщили, что на внутрипромысловом трубопроводе произошел выход обводненной скважинной жидкости с содержанием воды свыше 95%. В пресс-службе уточнили, что сейчас ведутся работы по замене поврежденного фрагмента, которые будут завершены сегодня до конца дня.

«Оповещение об инциденте направлено соответствующим государственным органам, пострадавших нет. Земли лесного фонда, водные объекты в месте инцидента отсутствуют», — пояснили в компании.

В октябре 2020 года в районе Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе произошла утечка нефтесодержащей жидкости в реку, в результате чего на ее поверхности появилась радужная плетка. Тогда губернатор региона Юрий Бездудный рассказал, что произошла разгерметизация уже недействующего трубопровода.