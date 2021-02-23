Общество , 23 фев, 16:40
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МЧС показало видео с места аварии на нефтепроводе в Оренбуржье
МЧС опубликовало фото и видео с места происшествия на юго-западе Оренбургской области в Илекском районе, где в 6–7 км от села Мухраново произошел взрыв на магистральном газопроводе. Никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС.
Взрыв произошел на 108-м километре экспортного магистрального газопровода «Союз». Этот газопровод, в свою очередь, соединен с магистральным газопроводом Оренбург — Новопсков, принадлежащим ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург». После взрыва компания отключила участок газопровода от нулевого километра до 123-го километра «Союза». Также был прекращен транзит газа по территории Казахстана.