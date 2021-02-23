МЧС показало видео с места аварии на нефтепроводе в Оренбуржье

Видео: ГУ МЧС России по Оренбургской области

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МЧС опубликовало фото и видео с места происшествия на юго-западе Оренбургской области в Илекском районе, где в 6–7 км от села Мухраново произошел взрыв на магистральном газопроводе. Никто не пострадал, сообщили в областном главке МЧС.